Рак лёгких после 7 лет курения вейпов диагностировали у 22-летней британки

В Великобритании 22-летней девушке поставили диагноз «рецидив рака лёгких» после семи лет курения вейпов. Об этом сообщает Ladbible.

Кейли Боде начала парить ещё в 15 лет. Врачи предполагают, что ей осталось жить около 18 месяцев.

Издание напоминает, что раньше вейпинг считался более безопасной альтернативой обычным сигаретам. Однако взрывной рост популярности одноразовых электронных устройств, особенно среди молодёжи, привёл к серьёзным проблемам со здоровьем.

Многие из них связаны с воспалением, которое вызывают не только никотин, но и металлы с химикатами в составе жидкостей для вейпов. Речь идёт, в частности, о пропиленгликоле и растительном глицерине.

А ранее Life.ru сообщал, что Госкомиссия поддержала запрет вейпов и электронных сигарет в России. В случае принятия запрет затронет производителей и импортёров электронных сигарет и вейпов, а также розничные магазины, торгующие этой продукцией.