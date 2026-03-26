В России могут ввести полный запрет на вейпы и электронные сигареты

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 25 марта поддержала инициативу о полном запрете производства, импорта и оборота электронных сигарет, вейпов и жидкостей для их наполнения в России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Запрет в случае его принятия затронет производителей и импортеров электронных сигарет и вейпов, а также магазины, которые реализуют эту продукцию.

Ранее в британском графстве Кент была зафиксирована вспышка менингита, которая уже унесла жизни двоих человек. Основной очаг инфекции зафиксирован в кампусе Кентского университета. Предполагается, что посетители заведения могли заражать друг друга, используя одни и те же вейпы.