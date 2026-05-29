Путин заявил об отсутствии агрессивных намерений у России к Европе
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Астане.
«В России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Россия не рассматривает Европу как направление для агрессии.
Ранее Путин заявлял, что кризис на Украине начался с попыток вступить в ЕС. Он также посоветовал Армении тщательно взвесить все за и против, если она решит идти по пути евроинтеграции, напомнив, что Россия не была против первоначальных попыток Украины.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.