Путин заявил об отсутствии агрессивных намерений у России к Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Астане.

«В России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия не рассматривает Европу как направление для агрессии.

Ранее Путин заявлял, что кризис на Украине начался с попыток вступить в ЕС. Он также посоветовал Армении тщательно взвесить все за и против, если она решит идти по пути евроинтеграции, напомнив, что Россия не была против первоначальных попыток Украины.