Путин: Кризис на Украине начался с попыток вступить в ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что кризис на Украине начался из-за стремления страны к членству в ЕС. Он сделал это заявление на пресс-конференции в Казахстане. Путин также посоветовал Армении тщательно взвесить все за и против, если она решит идти по пути евроинтеграции, напомнив, что Россия не была против первоначальных попыток Украины.

«Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток страны присоединиться к ЕС. Мы же не были против» — сказал Путин журналистам

Напомним, в Астане состоялся саммит Евразийского экономического союза под председательством Казахстана. В ходе обсуждений дидеры стран ЕАЭС затронули намерение Еревана двигаться в сторону ЕС. Участники встречи выработали единую позицию и оформили её в виде специального заявления. В частности, страны объединения призвали Ереван как можно скорее провести референдум, чтобы граждане могли выбрать между вступлением в ЕС и дальнейшим нахождением в ЕАЭС.