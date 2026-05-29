Страны ЕАЭС призвали Армению провести референдум о выборе между ЕС и союзом

Страны Евразийского экономического союза обсуждают возможную заморозку участия Армении в объединении. Совместное заявление 29 мая в Астане подписали президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Также участники ЕАЭС призывают Ереван как можно скорее провести референдум, чтобы граждане могли выбрать между вступлением в Евросоюз и дальнейшим нахождением в евразийском объединении.

Поводом стали действия официального Еревана, направленные на вступление в Европейский союз. В документе упоминается принятый в 2025 году закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Его одобрило Национальное Собрание, после чего документ подписал президент.

Лидеры четырёх государств ЕАЭС также сослались на совместную декларацию по итогам первого саммита Армения – ЕС от 5 мая 2026 года. В ней Брюссель подтвердил европейские устремления правительства закавказской республики.

Авторы заявления видят в этой ситуации «существенные риски для экономической безопасности» участников Союза. Они указали на необходимость предотвратить потенциальный ущерб, связанный с подготовкой государства-партнёра к евроинтеграции.

В связи с этим было решено, что представители четырёх стран в Евразийском межправительственном совете представят доклад. Он будет озвучен на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года. Темой станут возможные последствия приостановки действия Договора о ЕАЭС в отношении Еревана.

Кроме того, в совместном заявлении выражена позиция о необходимости провести в Армении общенациональный референдум. Гражданам предлагают выбрать между вступлением в Евросоюз и дальнейшим нахождением в евразийском объединении. Сделать это предлагается «в возможно короткие сроки».

Напомним, Москва подчёркивает право Армении на сближение с Евросоюзом, но при этом считает этот процесс несовместимым с дальнейшим полноценным членством в ЕАЭС. В Кремле и Правительстве РФ заявили, что Армения не должна осуществлять евроинтеграцию «за счёт финансов стран ЕАЭС», и предупредили, что рано или поздно Ереван столкнется с ситуацией, когда принятые им европейские нормы вступят в прямое противоречие с правилами союза. Помимо политических заявлений, прозвучали и предупреждения об экономических последствиях: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приостановит действие соглашений по поставкам газа и нефтепродуктов в случае продолжения процесса евроинтеграции Армении.