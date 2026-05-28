Лавров ответил на слова Пашиняна о «богатстве» Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о перспективах экономического развития страны. Об этом Лавров заявил в интервью ИС «Вести».
«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Пашинян захотел получать газ в обмен на транзит по новой трубе. По его словам, страна отказывается от модели «один союзник — одна дорога — одна труба». В качестве примера политик привёл уже действующие железнодорожные пути через Азербайджан и ветку Карс–Ахалкалаки, а также анонсировал скорый запуск TRIPP и нового газопровода. Особо Пашинян отметил, что оплата за транзит топлива будет производиться не деньгами, а тем же природным газом.
