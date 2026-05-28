28 мая, 10:07

Лавров ответил на слова Пашиняна о «богатстве» Армении

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о перспективах экономического развития страны. Об этом Лавров заявил в интервью ИС «Вести».

«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», — сказал он.

Пашинян призвал «без нервов» решать все вопросы в отношениях с Москвой

Ранее сообщалось, что Пашинян захотел получать газ в обмен на транзит по новой трубе. По его словам, страна отказывается от модели «один союзник — одна дорога — одна труба». В качестве примера политик привёл уже действующие железнодорожные пути через Азербайджан и ветку Карс–Ахалкалаки, а также анонсировал скорый запуск TRIPP и нового газопровода. Особо Пашинян отметил, что оплата за транзит топлива будет производиться не деньгами, а тем же природным газом.

Милена Скрипальщикова
