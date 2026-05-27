Пашинян захотел получать газ в обмен на транзит по новой трубе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями в Котайкской области заявил, что по территории республики пройдёт транзитный газопровод. Благодаря этому Ереван сможет получать газ в обмен на транзит.

По словам армянского премьера, страна больше не будет полагаться только на одного союзника, одну дорогу и одну трубу. Он перечислил уже открытые железнодорожные маршруты – через Азербайджан и Карс-Ахалкалаки, а также анонсировал скорое открытие TRIPP и нового газопровода. За транзит топлива, как объяснил Пашинян, Армении будут платить именно газом.

Какой именно газопровод имеется в виду, премьер не уточнил. Сегодня Армения получает газ из двух стран – из России и Ирана. Причём из Ирана – по бартерной схеме «Газ в обмен на электроэнергию». Основные нужды населения обеспечиваются за счёт российского газа.

Ранее Life.ru писал, что Пашинян вновь высказался о членстве в ЕАЭС и вступлении в Евросоюз. По его словам, Армения продолжит одновременно оставаться в Евразийском союзе и проводить реформы по стандартам Евросоюза, пока это возможно.