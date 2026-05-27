Выбрал оба стула: Пашинян снова высказался о членстве в ЕАЭС и вступлении в Евросоюз

Армения продолжит одновременно оставаться в ЕАЭС и проводить реформы по стандартам Евросоюза, пока это возможно. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе предвыборного выступления в городе Абовян, трансляцию вели местные каналы.

«Пока Армения может одновременно быть и членом ЕАЭС и продолжать реформы по достижению стандартов ЕС, мы будем идти по этому пути. В тот момент, когда придется выбирать, мы сделаем выбор. Но говоря «мы» — вы [народ] сделаете выбор», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоры о возможном выходе Армении из ЕАЭС во многом подогреваются предстоящими выборами в республике. По его словам, тема евроинтеграции сейчас активно используется в местной внутриполитической борьбе, и в республике есть политические акторы, которые сделали предвыборную ставку на европейскую повестку.