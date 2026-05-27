Песков объяснил, почему в Армении снова заговорили о выходе из ЕАЭС
Вид на гору Арарат из Еревана — столицы Армении. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera
Обсуждения возможного выхода Армении из ЕАЭС во многом связаны с предстоящими выборами в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, тема европейской интеграции сейчас активно используется во внутриполитической борьбе.
«В том числе и потому, что выборы скоро», — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что определённая политическая сила в Армении делает ставку на европейскую повестку перед выборами.
«И армянская сторона под выборы — эта политическая сила — считает, что европейская ориентированность будет импонировать армянам», — добавил представитель Кремля.
Речь идёт о дискуссиях вокруг возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза ради сближения с Евросоюзом. Песков дал комментарий в Астане, где проходят мероприятия Евразийского экономического форума и запланирована программа с участием Владимира Путина.
