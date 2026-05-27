Пашинян заявил, что только народ Армении может выбирать — быть в ЕАЭС или ЕС

Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что только жители его страны могут решить, с каким международным объединением связать будущее — с Евросоюзом или с ЕАЭС. Так он высказался в ходе предвыборной встречи с избирателями.

«Я говорю, что у народа Армении должна быть альтернатива: быть в составе ЕАЭС или быть в составе Европейского союза. Это не я буду решать. Это решат граждане Армении», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, он лишь надеется дать своему народу альтернативный выбор, а сам якобы не агитирует ни за какой путь развития. Политик добавил, что «партнёры» Еревана действуют против самих себя, отвечая на стремление его страны в ЕС «угрозой, пусть даже скрытой». По его мнению, нужно, наоборот, «сделать предложение народу Армении», чтобы привлечь на свою сторону.