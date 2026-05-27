Захарова сообщила об уведомлении Армении о риске денонсации соглашения по газу

МИД Армении получил уведомление о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов из России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала заявление министра Давида Худатяна, который не знает ни о каких обращениях. Подобный шаг возможен в случае дальнейшей евроинтеграции республики.

«Это уже вопросы к армянскому межведомственному взаимодействию. Давид Худатян может позвонить в МИД Армении и попросить информировать его о поступивших документах», — написала Захарова в телеграм-канале.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с гражданами заверил, что возможное повышение цен на газ для республики не повлияет на её финансы. По мнению лидера правительства, страна «становится перекрёстком мира» и государством «миллиардов и триллионов», так что лишние деньги найдутся.