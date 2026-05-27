27 мая, 12:28

Вице-премьер Оверчук заявил, что Армения не собирается выходить из ЕАЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Harutyunov

Армения не намерена выходить из Евразийского экономического союза, поскольку отчётливо осознаёт выгоды от участия в объединении, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. По его словам, именно преференциальные условия обеспечили республике значительные объёмы взаимной торговли с партнёрами.

«Сегодня наши рынки открыты, происходит свободное взаимное движение товаров. Поэтому армяне очень хорошо понимают преимущество, которое им даёт участие в Евразийском экономическом союзе, и не хотят выходить», — сказал Оверчук журналистам.

СМИ: Россия может деанонсировать договор с Арменией из-за стремления Еревана в ЕС

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заверил, что Ереван не стремится разорвать связи с Москвой, а намерен сохранять и развивать партнёрство, тогда как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил журналистам, что Армения, оставаясь в ЕАЭС, получает реальные выгоды — в отличие от весьма призрачных бонусов от возможного разворота в сторону Евросоюза. Песков также подчеркнул, что льготная цена на природный газ, которой пользуется Армения, является помощью со стороны Москвы.

Анастасия Никонорова
