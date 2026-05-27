Вице-премьер Оверчук заявил, что Армения не собирается выходить из ЕАЭС

Армения не намерена выходить из Евразийского экономического союза, поскольку отчётливо осознаёт выгоды от участия в объединении, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. По его словам, именно преференциальные условия обеспечили республике значительные объёмы взаимной торговли с партнёрами.

«Сегодня наши рынки открыты, происходит свободное взаимное движение товаров. Поэтому армяне очень хорошо понимают преимущество, которое им даёт участие в Евразийском экономическом союзе, и не хотят выходить», — сказал Оверчук журналистам.