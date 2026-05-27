Армения обладает преимуществами, участвуя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а вот бонусы от возможной переориентировки на Евросоюз очень туманны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он посоветовал армянам со всей тщательностью подумать над будущим страны.

«Не нам судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно мы можем констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС. Это, собственно, стабильно несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП страны — это ЕАЭС. Будет ли это обеспечивать ЕС? Ну, наверное, это решать самим армянам, а не нам», — сказал представитель Кремля.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее неоднократно говорил о стремлении страны вступить в Евросоюз. Москва предупредила, что одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС невозможно. Товарооборот Армении со странами Евразийского экономического союза по итогам прошлого года составил 8,2 млрд долларов. При выходе из объединения республика может потерять 38,5% внешней торговли. Также Ереван лишиться торговых льгот, которые действуют внутри ЕАЭС. Среди них — единая низкая тарифная ставка в 5% для стран и возможность беспошлинного ввоза товаров в отдельных случаях. И, наконец, поставки энергоресурсов из России будут производиться по рыночным ценам, без скидок.