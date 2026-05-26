26 мая, 14:28

Путин обсудит с лидерам ЕАЭС в Астане риски от попыток Армении пробиться в ЕС

Вопрос о стремлении Армении пробиться в члены Евросоюза и связанных с этим рисках будет поднят на встрече Владимира Путина с лидерами ЕАЭС во время визита российского президента в Казахстан. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Этот вопрос будет обсуждаться в узком составе. Лидеры дадут оценку возникающим в этой связи рискам для экономической безопасности государств – членов ЕврАзЭС‎», — объяснил Ушаков.

Москва ранее не раз подчёркивала, что одновременное участие Армении в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. В России также напоминают, что за последние годы Ереван получил заметные экономические преимущества благодаря евразийской интеграции.

В Кремле ранее заверили, что по-прежнему считают Армению дружественным государством и рассчитывают на продолжение взаимодействия в рамках ЕАЭС, хотя Ереван всё ещё не определился со своим будущим. При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указывал, что премьер-министр Никол Пашинян стремится развивать курс на евроинтеграцию, одновременно сохраняя экономические преимущества участия страны в ЕАЭС.

