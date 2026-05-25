Песков назвал Армению другом России

Армения остаётся другом России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, являются ли Россия и Армения друзьями на фоне дискуссий о внешнеполитическом курсе Еревана. По его словам, две страны находятся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов — Евразийском экономическом союзе.

Песков напомнил, что Владимир Путин на этой неделе отправится в Астану с государственным визитом. После этого главы государств и правительств посвятят отдельный день тематике ЕАЭС. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании комиссии ЕАЭС. По словам Пескова, это связано с избирательной кампанией.

«В то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет принимать участие в этой очень важной встрече», — заявил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Москва продолжает диалог с Ереваном. По словам Пескова, в Армении есть политические силы, которые поддерживают российский вектор развития и интеграционные процессы с участием России.