Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 мая, 10:15

Песков назвал Армению другом России

Обложка © Life.ru

Армения остаётся другом России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, являются ли Россия и Армения друзьями на фоне дискуссий о внешнеполитическом курсе Еревана. По его словам, две страны находятся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов — Евразийском экономическом союзе.

Песков напомнил, что Владимир Путин на этой неделе отправится в Астану с государственным визитом. После этого главы государств и правительств посвятят отдельный день тематике ЕАЭС. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании комиссии ЕАЭС. По словам Пескова, это связано с избирательной кампанией.

TD: Армяне гостеприимно относятся к туристам из РФ, несмотря на позицию Еревана
«В то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет принимать участие в этой очень важной встрече», — заявил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Москва продолжает диалог с Ереваном. По словам Пескова, в Армении есть политические силы, которые поддерживают российский вектор развития и интеграционные процессы с участием России.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь. Дмитрий Медведев также говорил, что Пашинян, по его мнению, ведёт республику в ЕС, стараясь сохранить выгоды от участия в ЕАЭС.

«Сколько верёвочке ни виться»: 18 детей в Старобельске, плодожорки Пашиняна и последний писк маразма
Марина Фещенко
