TD: Армяне гостеприимно относятся к туристам из РФ, несмотря на позицию Еревана

Туроператоры Армении заверили, что напряжённость в отношениях Москвы и Еревана не отражается на российских туристах, а поток путешественников продолжает расти. Простые жители закавказской республики гостеприимно относятся к российским туристам. Об этом сообщило издание TourDom.ru.

«Как и всегда, очень дружелюбно относятся к российским туристам здесь в Армении, и никаких сложностей и препятствий у гостей не возникает», — сказал изданию директор Just Travel Наира Товмасян.

Поводом для беспокойства стали последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Однако представители туристической отрасли уверяют, что отдыхающих изменения не затронули. В Ереване отметили, что российские гости по-прежнему чувствуют себя комфортно и не сталкиваются с ограничениями. В местных компаниях рассказали, что в страну ежедневно приезжают крупные группы путешественников из России. По словам участников рынка, интерес к направлению остаётся высоким, а туристы возвращаются домой с положительными впечатлениями.

Россия по-прежнему занимает первое место по числу приезжающих в Армению иностранцев. По данным местного комитета по туризму, за 2025 год республику посетили около 921,7 тысячи граждан РФ. В 2026 году динамика оказалась ещё выше. За первые четыре месяца в стране побывали примерно 245 тысяч россиян — это заметно больше, чем годом ранее.

Сейчас между двумя государствами сохраняется активное авиасообщение. По открытым данным, каждую неделю выполняется около 190–210 прямых рейсов, а только на линии Москва — Ереван приходится почти сотня перелётов.

Ранее в Госдуме раскритиковали курс Пашиняна в отношении России. По словам российских парламентариев, армянский политик ведёт себя цинично и непорядочно.