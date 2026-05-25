25 мая, 07:29

Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, заявил заместитель председателья Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать», — сказал Медведев РИА «Новости».

Он напомнил, что Армения — один из самых крупных выгодоприобретателей членства в ЕврАзЭС, но Пашинян поставил отношения под прямую угрозу: он разорвал связи с ОДКБ, отказался от участия в саммитах ЕАЭС, собирает в Ереване врагов России.

Пи этом, по словам Медведева, Россия готова и дальше развивать продуктивное сотрудничество и равноправное взаимодействие с народом Армении, но для этого страны должно появится конструктивно настроенное руководство.

Пашинян пообещал уйти с поста, если наберётся 300 тысяч протестующих, но есть нюанс

Ранее Медведев дал жёсткий совет премьер-министру Армении Николу Пашиняну, посоветовав ему уже сейчас начинать переговоры о прямых поставках американского сжиженного газа, поскольку выгоды от ЕАЭС для Еревана исчезнут при переориентации на Запад.

Александра Вишнякова
