Недружественные государства пытаются отдалить от Москвы партнёров России, делая ставку в первую очередь на страны ближнего зарубежья. Особенно активно этот сценарий сейчас разыгрывается в отношении Еревана, о чём предупредил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

«Запад растаскивает, пытается растащить наших союзников, прежде всего начиная с наших соседей — как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас делают с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную», — сказал он.

Руководитель российского дипведомства заявил, что все действия противников направлены на достижение одного-единственного результата. Как пояснил Лавров, коллективному Западу нужно нанести Российской Федерации по возможности самый серьёзный вред, тем самым специально осложнив ей решение проблемы по удержанию нынешнего положения и последующего роста в качестве настоящей великой державы и уникальной цивилизации.

Армения запустила процесс вступления в Евросоюз, приняв соответствующий закон в марте 2025 года, а в мае 2026-го в Ереване прошёл первый саммит Армения-ЕС, где Брюссель признал «европейские устремления» страны. Стороны договорились о сотрудничестве в сферах безопасности и энергетики, либерализации визового режима и инвестициях в размере около 2,5 миллиарда евро. Открытым остаётся вопрос о членстве Армении в ЕАЭС, что в будущем потребует политического выбора.