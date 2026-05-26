Армению снимают с халявы: Пашинян ответит перед народом за дорогой газ, цветы и коньяк Оглавление Критика Еревана ужесточается Что ждёт Армению в случае разрыва? Почему терпеть больше нельзя Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, почему Россия перестала терпеть армянские мантры про «дружбу со всеми» и чем обернётся для Еревана попытка усидеть на двух стульях. 25 мая, 21:45 Никол Пашинян хотел дружить с ЕС и получать дешёвый российский газ. Обложка © Nano Banana AI

Армения не стремится разрывать отношения с Россией, заявил глава МИД кавказской республики Арарат Мирзоян.

«Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических, всех остальных связей с Россией», — ответил он журналистам, подчеркнув, что Ереван нацелен на усиление «естественных отношений» с Москвой.

Критика Еревана ужесточается

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу. Он обвинил Пашиняна в том, что тот выбрал курс на разрыв отношений с Российской Федерацией. Зампред Совбеза России также предупредил, что у действий армянского лидера будут последствия.

Он раскритиковал попытки Пашиняна совмещать евроинтеграцию с сохранением льготных условий членства в ЕАЭС.

«Тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу», — написал Медведев в соцсети.

В последние дни Армению и Пашиняна не критиковал только ленивый. На невозможность «танцевать на двух свадьбах» указал Еревану заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что премьер-министр Армении ведёт недружественную политику в отношении России, добавив, что тот «цинично использует возможности, предоставляемые российской стороной, несмотря на значительную помощь Москвы в развитии Армении». В ответ, по его словам, Россия получает от Армении подлость вместо поддержки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о том, что Ереван может потерять все привилегии в рамках Евразийского экономического союза, добавив, что у Москвы и Еревана будет хорошая возможность обсудить накопившиеся вопросы на саммите ЕАЭС в конце мая в Казахстане. Куда Пашинян, впрочем, приезжать и не собирался, о чём давно предупредил. Этим решением, по словам вице-премьера Алексея Оверчука, премьер Армении сигнализировал о своих приоритетах.

Что стало последней каплей для Москвы — это решение, постоянные мантры о стремлении в ЕС, обвинения в адрес Москвы, которые регулярно позволяет себе он сам и его команда, — трудно сказать. Скорее, всё же ей стало приглашение главы киевского режима в Ереван, откуда тот открыто угрожал Москве, и оправдания Пашиняна — мол, он хочет дружить со всеми и не является союзником Москвы по украинскому вопросу. Впрочем, это неважно. Важно, что этих капель накопился уже целый графин, и молчать и делать вид, что ничего критического не происходит, — просто невозможно.

Очевидно, что накануне парламентских выборов, которые должны пройти в Армении уже 7 июня, Москва не хотела бы делать резких заявлений, а тем более шагов, ведь они могут быть использованы пашиняновской пропагандой для раздутия истерии о «российском вмешательстве» в выборы. Что, в общем, уже происходит — все критики Пашиняна в Армении записываются в «российские агенты».

Но и молчать тоже нельзя. Нужно послать армянскому руководству однозначный сигнал, что в случае сохранения ими власти разговор будет серьёзный, неизбежный и совсем скоро. А армянскому обществу — о том, что сохранение у власти нынешних лидеров может быть чревато весьма неприятными последствиями для их страны.

Что ждёт Армению в случае разрыва?

Медведев и Володин, в частности, упоминали цену на газ, которая для Армении как для члена ЕАЭС составляет $177,5 за тысячу кубометров. Об этом накануне напомнил в том числе и российский президент. Если что, цена для Европы составляет $600. Хотите в Европу — на здоровье!

Помимо газа Россия поставляет в Армению по льготной цене ряд других стратегически важных товаров: нефтепродукты, ядерное топливо и оборудование для АЭС, лес, зерно, муку, строительные материалы, удобрения, продукцию химпрома, цветные металлы.

Всё это (кроме, наверное, газа) Ереван может найти в Европе при желании. Раза так в три-четыре дороже.

А вот рынка сбыта для своей продукции (фруктов, минералки, коньяка) за пределами постсоветского пространства Армения точно не найдёт. 98% от всего экспорта сельскохозяйственной продукции приходится на Россию. Что касается обещаний, которые Брюссель щедро раздаёт всем, кого планирует «евроинтегрировать», спросите у Украины, получила ли она доступ к европейскому рынку, открыв свой и лишившись российского?

Да, экономические связи с Россией для Армении — это ещё огромные прибыли от параллельного импорта. Хотите в ЕС — соблюдайте санкции, стреляйте себе по ногам.

Россия и ЕАЭС — это ещё и «халявные» кредиты от Евразийского банка развития и финансирование проектов на территории страны за счёт Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Разница в условиях с МВФ или ЕБРР примерно как с ценой на газ.

Наконец, Россия для Армении — это ещё живые деньги, перечисляемые людьми. По словам Владимира Путина, по данным на 1 апреля 2026 года в России проживает более 2 миллионов армян. В прошлом году из России в Армению было переведено почти 3,9 миллиарда долларов, это около 13% ВВП республики. А в случае выхода из ЕАЭС армянским работникам придётся оформлять патент на таких же условиях, как для всех иностранцев.

В общем и целом потери Армении от выхода из ЕАЭС и разрыва экономических связей с ЕАЭС могут обойтись Армении в $5 млрд. И это речь только об одномоментных потерях для экономики. Говорить о перспективах армянской экономики в дальнейшем и вовсе не приходится — ЕС явно не возьмёт её на содержание.

Для того чтобы было понятно более наглядно, в конце прошлой недели «внезапно» обнаружились проблемы с армянскими цветами, фруктами, минералкой и алкоголем. Может, так армянские избиратели поймут, к кому и какие вопросы у них должны возникать накануне выборов? Варианта два, вот пусть и выбирают.

Та же ситуация с ОДКБ, альтернативой которой является перспектива дальнейших территориальных потерь, а то и вовсе утрата суверенитета и встраивание в турецкий проект, имеющий намерения подмять под себя всё Закавказье и Среднюю Азию. Впрочем, судя по движению Еревана в сторону Анкары и Баку, армянские власти это не очень сильно беспокоит, как раз — наоборот.

Пашинян, безусловно, понимает, чем чреват резкий разрыв с Россией и хотел бы продолжать политику сидения на двух стульях с медленным дрейфом в сторону Запада. Однако России терпеть это больше нельзя.

Почему терпеть больше нельзя

Проблема даже не в том, что Россия (и ЕАЭС) даёт Армении намного больше, чем получает взамен, — тут, как говорится, баба с возу — кобыле легче. Проблема в военно-политическом плане: на фоне резкого охлаждения с Азербайджаном и отсутствия перспектив с Грузией Армения становится нашим единственным бастионом в регионе. Выходом на Иран и т.д. В случае выхода Армении из ОДКБ следующим на очереди окажется Казахстан, а дальше все российские интеграционные проекты на постсоветском пространстве могут рухнуть как карточный домик. Это и инфраструктурная проблема — через Армению пройдёт основная ветвь невыгодного России проекта — Срединного коридора, а наши коридоры на юг могут оказаться под большим вопросом, оказавшись в «заложниках» у недружественных стран.

Другое дело — может ли Россия как-то повлиять на развитие событий, во всяком случае пока у неё связаны руки на Украине? Есть ли у нас «мягкая сила» и применима ли она в Армении? Или процесс выдавливания из Закавказья уже необратим? В любом случае лучше поздно, чем никогда, и хорошо, если точки над i будут расставлены сейчас, а не так, что мы и дальше будем сквозь пальцы смотреть на то, как Армению у нас уводят, причём за наш же счёт.

Впрочем, пока сохраняется шанс, что большинство избирателей в республике всё же включат мозги и положат конец попыткам нынешних властей увести Армению в сторону неизбежного краха государственности…

Для России это будет, безусловно, серьёзная потеря, а вот для Армении… Конечно, армяне тогда зададут нужные вопросы своим властям, но лучше бы им это сделать сейчас, когда ещё есть возможность не допустить непоправимого…

Авторы Дмитрий Родионов