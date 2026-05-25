В Кремле напомнили Пашиняну, кому не видать льготных цен на российские газ и нефть

Ереван прекрасно осведомлён, что невысокие цены на российские нефть и газ невозможны для стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления армянского премьера Никола Пашиняна, взявшего курс на вхождение страны в ЕС, но надеющегося на сохранение льготных цен на энергоносители из РФ.

«Также мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так... Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая, она рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям в Ереване», — пояснил журналистам Песков.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стоимость российского газа для страны определена действующим контрактом и не подлежит пересмотру. Заявление прозвучало на брифинге главы армянского правительства на фоне того, что Ереван взял курс на евроинтеграцию.