«Это не с неба»: Песков напомнил, откуда у Армении льготная цена на газ
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Льготная цена на природный газ, которой пользуется Армения, является помощью со стороны Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие преференции не возникают сами по себе, а оплачиваются из российского бюджета.
«Льгота, она же всегда за чей-то счёт льгота. То есть та льгота, которую получают армяне, — это всегда за чей-то счёт, это не с неба. Это за счёт Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении», — подчеркнул представитель Кремля. Он подчеркнул, что Армения — братская страна, была и останется такой, но при этом, по его словам, нужно называть вещи своими именами.
Ранее, в Москве заявляли, что Армению там по-прежнему считают дружественной страной и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество в рамках ЕАЭС. Однако зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко высказался о том, что премьер-министр Никол Пашинян своим курсом поставил отношения с Россией, ОДКБ и Евразийским союзом под прямой удар — и предупредил, что такой выбор не останется без последствий. В ответ глава МИД Армении Арарат Мирзоян заверил, что Ереван вовсе не стремится разорвать связи с Москвой, а намерен сохранять и развивать партнёрство. Песков заявлял журналистам, что Армения, оставаясь в ЕАЭС, получает реальные выгоды — в отличие от весьма призрачных бонусов от возможного разворота в сторону Евросоюза.
