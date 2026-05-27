«Это не с неба»: Песков напомнил, откуда у Армении льготная цена на газ

Льготная цена на природный газ, которой пользуется Армения, является помощью со стороны Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие преференции не возникают сами по себе, а оплачиваются из российского бюджета.

«Льгота, она же всегда за чей-то счёт льгота. То есть та льгота, которую получают армяне, — это всегда за чей-то счёт, это не с неба. Это за счёт Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении», — подчеркнул представитель Кремля. Он подчеркнул, что Армения — братская страна, была и останется такой, но при этом, по его словам, нужно называть вещи своими именами.