СМИ: Россия может деанонсировать договор с Арменией из-за стремления Еревана в ЕС

Россия изучает сценарий приостановки или полного отказа от соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в Армению. Министр энергетики Сергей Цивилев направил соответствующее письмо в министерство территориального управления и инфраструктур Армении.

«РФ может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В письме обращают внимание на системные шаги Еревана. Армения усиливает взаимодействие с Европейским союзом. Руководство страны открыто заявляет о намерении вступить в ЕС. Такие действия создают риски для российско-армянских торгово-экономических связей. Инвестиционное сотрудничество также оказывается под вопросом. Эти отношения во многом держатся на двусторонних договорённостях. Их пересмотр меняет правила игры для обеих сторон.