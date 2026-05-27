СМИ: Россия может деанонсировать договор с Арменией из-за стремления Еревана в ЕС
Россия изучает сценарий приостановки или полного отказа от соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в Армению. Министр энергетики Сергей Цивилев направил соответствующее письмо в министерство территориального управления и инфраструктур Армении.
«РФ может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
В письме обращают внимание на системные шаги Еревана. Армения усиливает взаимодействие с Европейским союзом. Руководство страны открыто заявляет о намерении вступить в ЕС. Такие действия создают риски для российско-армянских торгово-экономических связей. Инвестиционное сотрудничество также оказывается под вопросом. Эти отношения во многом держатся на двусторонних договорённостях. Их пересмотр меняет правила игры для обеих сторон.
В Москве регулярно заявляют, что Россия видит в Армении дружественное государство. Кремль рассчитывает на продолжение работы в рамках Евразийского экономического союза. Однако зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС «под прямую угрозу». Медведев предупредил, что такой курс повлечёт последствия. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ответил, что Ереван не стремится к разрыву связей с Москвой. Армянские власти намерены сохранять и развивать партнёрство с Россией.
