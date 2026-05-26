Армения и США подписали устав о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве
Армения и США подписали устав о стратегическом партнёрстве, а также парафировали рамочное соглашение по проекту «Маршрут Трампа». Перспективы договорённостей в беседе с «Лентой.ру» оценил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Армения может подписывать соглашение с кем угодно, это её право. Но у меня очень большие сомнения, что это соглашение заработает», — сказал сенатор.
Документ подписали в ереванском аэропорту Звартноц госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Проект «Маршрут Трампа» должен соединить Азербайджан с Нахичеванской автономией через армянскую территорию.
Джабаров напомнил о прежних договорённостях США с Украиной по редкоземельным металлам. По его словам, они «благополучно перестали существовать», а реальных подвижек там нет. Сенатор добавил, что если Еревану и Вашингтону всё же удастся выстроить работающий формат сотрудничества, Москве останется пожелать партнёрам успеха.
Однако Россия продолжает считать Армению дружественной страной и надеется на совместную работу в ЕАЭС, заявляли в Кремле. При этом Ереван всё ещё не определился с выбором вектора развития. Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ, указывал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически пытается усидеть на двух стульях: развивать отношения с ЕС, но сохранить экономические плюсы от участия в ЕАЭС.
