Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 11:57

Глава МИД Армении заявил, что Ереван не хочет разрыва с Москвой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Klimov 3000

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Klimov 3000

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не заинтересован в разрыве отношений с Москвой. По словам министра, армянские власти хотят сохранить и развивать связи с Россией, несмотря на разногласия и напряжённость в диалоге.

TD: Армяне гостеприимно относятся к туристам из РФ, несмотря на позицию Еревана
TD: Армяне гостеприимно относятся к туристам из РФ, несмотря на позицию Еревана

«Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических, всех остальных связей с Россией. Напротив, мы настроены, хотим и будем стараться сохранить и углубить наши естественные отношения», — сказал Мирзоян журналистам.

Заявление прозвучало после слов зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Ранее он заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС «под прямую угрозу», и предупредил о последствиях.

Россия может закрыть рынок для продуктов и напитков из Армении
Россия может закрыть рынок для продуктов и напитков из Армении

В Москве в последние дни несколько раз подчёркивали, что продолжают считать Армению дружественной страной и рассчитывают на сохранение сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. При этом Ереван параллельно развивает отношения с Европой. Этот курс регулярно становится поводом для жёстких дискуссий между российскими и армянскими политиками.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Армения
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar