Глава МИД Армении заявил, что Ереван не хочет разрыва с Москвой

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не заинтересован в разрыве отношений с Москвой. По словам министра, армянские власти хотят сохранить и развивать связи с Россией, несмотря на разногласия и напряжённость в диалоге.

«Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических, всех остальных связей с Россией. Напротив, мы настроены, хотим и будем стараться сохранить и углубить наши естественные отношения», — сказал Мирзоян журналистам.

Заявление прозвучало после слов зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Ранее он заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС «под прямую угрозу», и предупредил о последствиях.

В Москве в последние дни несколько раз подчёркивали, что продолжают считать Армению дружественной страной и рассчитывают на сохранение сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. При этом Ереван параллельно развивает отношения с Европой. Этот курс регулярно становится поводом для жёстких дискуссий между российскими и армянскими политиками.