22 мая, 11:02

Россия может закрыть рынок для продуктов и напитков из Армении

Эксперт Разуваев: РФ ограничит продовольственный импорт из Армении, включая вино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dave Primov

Экономист Александр Разуваев в беседе с «Ридусом» заявил, что Россия, вероятно, ограничит весь импорт продовольственных товаров из Армении, включая вино. Поводом стали заявления главы Россельхознадзора о проблемах с поставками овощей, фруктов и цветов из республики.

По словам эксперта, такие меры — закономерное следствие антироссийских демонстративных действий Еревана. РФ ничего не потеряет, так как доля армянской продукции на нашем рынке очень мала. А вот для экономики Армении это серьёзный удар.

Разуваев добавил, что страна идёт под откос. Попытки сблизиться с НАТО и ЕС ни к чему хорошему не приведут. Иран может начать военную операцию, и никакая западная держава не станет воевать за Ереван. Армения окружена недружественными государствами и не имеет опций даже мирного присоединения к другому государству (в отличие, например, от Молдавии).

«Цинично и непорядочно»: В Госдуме раскритиковали курс Пашиняна в отношении России

Напомним, Россельхознадзор ранее официально уведомил армянскую инспекционную службу о введении временных ограничений на ввоз цветов в Россию. Данные меры начали действовать с 22 мая. Их цель — сохранение фитосанитарной безопасности страны и поддержка российского экспортного потенциала. Позднее Россельхознадзор заявил о проблемах с поставками овощей и фруктов из Армении.

Дарья Нарыкова
