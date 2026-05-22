Россия может закрыть рынок для продуктов и напитков из Армении

Экономист Александр Разуваев в беседе с «Ридусом» заявил, что Россия, вероятно, ограничит весь импорт продовольственных товаров из Армении, включая вино. Поводом стали заявления главы Россельхознадзора о проблемах с поставками овощей, фруктов и цветов из республики.

По словам эксперта, такие меры — закономерное следствие антироссийских демонстративных действий Еревана. РФ ничего не потеряет, так как доля армянской продукции на нашем рынке очень мала. А вот для экономики Армении это серьёзный удар.

Разуваев добавил, что страна идёт под откос. Попытки сблизиться с НАТО и ЕС ни к чему хорошему не приведут. Иран может начать военную операцию, и никакая западная держава не станет воевать за Ереван. Армения окружена недружественными государствами и не имеет опций даже мирного присоединения к другому государству (в отличие, например, от Молдавии).