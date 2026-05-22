Россия прикрыла цветочный поток из Армении
Россельхознадзор направил Армении письмо об ограничении ввоза цветов
Обложка © Chat GPT
Россельхознадзор направил официальное письмо руководителю инспекционного органа Армении о введении временных ограничений на поставки цветочной продукции в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении подчёркивается, что взаимодействие ведётся с компетентным органом республики, а не с министерством экономики. Инспекционный орган входит в перечень подведомственных Правительству Армении структур.
«Данное письмо было официально направлено в адрес руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграна Петросяна», — отметили в Россельхознадзоре.
Ограничения вступают в силу с 22 мая 2026 года и направлены на защиту фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. С начала года из Армении в страну поступило 39 млн срезанных цветов, из которых в 135 случаях были выявлены карантинные объекты (77% от всех нарушений). Ввоз овощей и фруктов составил 16,3 тыс. тонн, из которых 146 партий оказались заражёнными.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.