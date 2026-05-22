Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 22:27

Россия прикрыла цветочный поток из Армении

Россельхознадзор направил Армении письмо об ограничении ввоза цветов

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Россельхознадзор направил официальное письмо руководителю инспекционного органа Армении о введении временных ограничений на поставки цветочной продукции в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении подчёркивается, что взаимодействие ведётся с компетентным органом республики, а не с министерством экономики. Инспекционный орган входит в перечень подведомственных Правительству Армении структур.

«Данное письмо было официально направлено в адрес руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграна Петросяна», — отметили в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор проверит армянские предприятия после ввоза контрафактной рыбы
Россельхознадзор проверит армянские предприятия после ввоза контрафактной рыбы

Ограничения вступают в силу с 22 мая 2026 года и направлены на защиту фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. С начала года из Армении в страну поступило 39 млн срезанных цветов, из которых в 135 случаях были выявлены карантинные объекты (77% от всех нарушений). Ввоз овощей и фруктов составил 16,3 тыс. тонн, из которых 146 партий оказались заражёнными.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Армения
  • Россельхознадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar