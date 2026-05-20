Россия с 22 мая вводит ограничения на поставки цветов из Армении

Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.

«Ограничения вводятся до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа её результатов», – сообщили в ведомстве.

С начала года из Армении ввезли 39 миллионов срезанных цветов. В 135 случаях обнаружены карантинные объекты – это 77% от всех выявлений. Овощей и фруктов поступило 16,3 тысячи тонн, там зафиксировали 146 заражённых партий.

Объёмы ввоза плодоовощной продукции снизились, а количество нарушений – нет. С 19 мая к контролю на границе подключены дополнительные специалисты.

Ранее Life.ru писал, что Россельхознадзор организовал проверки нескольких армянских предприятий. Их подозревают в фальсификации рыбной продукции и массовом выявлении карантинных вредителей.