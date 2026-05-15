Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 мая, 15:42

Россельхознадзор проверит армянские предприятия после ввоза контрафактной рыбы

Рыба. Обложка © Life.ru

Россельхознадзор организует проверки на нескольких армянских предприятиях. Их подозревают в фальсификации рыбной продукции и массовом выявлении карантинных вредителей в цветах и овощах, сообщили в федеральной службе.

Речь идёт о партиях радужной форели, которые вызвали сомнения ещё на этапе предварительного анализа. Окрас рыбы оказался нетипичным, а вес превышал 5,5 килограмма, что для этого вида аномалия.

«Это свидетельствует о принадлежности рыбы к семейству лососевых иного вида либо к форели других видов, что является признаком фальсификации товара. Разведение и реализация лосося более характерны для стран Европы и такая продукция может попадать под действия специальных экономических мер (санкции)», — говорится в сообщении.

Инспекторы проверят и растениеводческие хозяйства. С начала года из Армении ввезли 39 миллионов срезанных цветов — в 135 случаях нашли карантинные объекты (77% от всех обнаружений). Овощей и фруктов поступило 16,3 тысячи тонн, там зафиксировали 146 заражённых партий. Объёмы ввоза плодоовощной продукции снизились, а количество нарушений — нет. С 19 мая к контролю на границе подключат дополнительных специалистов.

Россельхознадзор предложил штрафовать за нарушения пищевых техрегламентов
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил масштабные нарушения при продаже молочной продукции в российских торговых сетях. Проверки проводились по всей стране. Основная часть изъятого товара оказалась просроченной или нелегально запущенной в оборот. Система маркировки также зафиксировала повторные продажи одних и тех же кодов.

Юлия Сафиулина
