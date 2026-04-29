Россельхознадзор предложил штрафовать за нарушения пищевых техрегламентов

Россельхознадзор выступил с инициативой ввести отдельную административную ответственность за нарушение технических регламентов, касающихся пищевой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет газета «Известия».

В ведомстве заявили, что считают необходимым дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьёй. Она должна предусматривать наказание для изготовителей и продавцов за несоблюдение требований именно «пищевых» технических регламентов.

Сейчас прямой ответственности за такие нарушения не существует. В Россельхознадзоре пояснили, что подведомственные лаборатории продолжают находить фальсифицированную продукцию. Это свидетельствует о низкой эффективности действующих штрафов.

В первом квартале 2026 года ведомство наложило штрафов за смежные нарушения на сумму более 9 миллиардов рублей. За этот период специалисты проверили 4 172 пробы продукции животного происхождения и кормов. Несоответствие заявленному качеству нашли в 336 образцах — это 8,05% от общего числа проверок.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор усилил контроль за продукцией двух белорусских производителей. В твороге компаний «Смолевичи Молоко» и «Савушкин продукт» нашли альбендазола сульфон — вещество для лечения животных от паразитов. Согласно правилам, после применения таких препаратов молоко не должно попадать в пищу, пока вещество не выведется из организма. В связи с этим ведомство ввёло усиленный лабораторный контроль за продукцией, а информацию направили в ветеринарные службы Белоруссии.