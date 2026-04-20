В белорусском твороге нашли опасные остатки лекарства для животных

Россельхознадзор ужесточил контроль за продукцией двух белорусских производителей после обнаружения в молочной продукции остатков лекарственного препарата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В твороге предприятий «Смолевичи Молоко» и «Савушкин продукт», входящих в группы компаний «Серволюкс» и «Санта», обнаружили альбендазола сульфон — вещество, которое используется для лечения животных от паразитов.

Согласно правилам, после применения таких препаратов молоко не должно использоваться в пищу до тех пор, пока вещество полностью не выведется из организма животного. По словам врачей, при регулярном употреблении продукции с остатками подобных веществ у человека могут возникнуть проблемы с желудком и кишечником, аллергические реакции, а также дополнительная нагрузка на печень.

В связи с выявленными нарушениями Россельхознадзор ввёл усиленный лабораторный контроль за продукцией этих производителей. Информация о ситуации уже направлена в ветеринарные службы Белоруссии для дальнейшего разбирательства.

Ранеесообщалось, что в образцах докторской колбасы от Великолукского мясокомбината, приобретённых в Зеленограде, Саратове и Энгельсе, обнаружили опасную и запрещённую добавку — микробную трансглутаминазу. У псковского производителя также обнаружили нарушения в сервелате «Финский». В продукции нашли ДНК сои и индейки, хотя на этикетке об этом не было ни слова.