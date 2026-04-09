В «Джонджоли» на Пятницкой придут с проверкой после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

В московском ресторане «Джонджоли» на Пятницкой пройдёт внеплановая проверка после публикации журналистского расследования. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомство уже направило в прокуратуру заявление для согласования инспекции. Поводом послужили серьёзные нарушения: сотрудники готовили без перчаток, работали в уличной одежде, не мыли посуду и овощи. Лабораторные исследования показали наличие кишечной палочки в блюдах, а превышение микробов достигало 15-кратной нормы.

Напомним, в московском ресторане «Джонджоли» на Пятницкой улице в нескольких блюдах обнаружили серьёзные нарушения микробиологических норм. В образцах зафиксировали превышение уровня микробов, а в части блюд — кишечную палочку. Самые серьёзные претензии к ассорти пхали: превышение микробов в 15 раз и наличие кишечной палочки. В тёплом салате с курицей и шампиньонами — превышение в 7 раз и кишечная палочка. В сациви из курицы — в 4 раза, в запечённых шампиньонах с сулугуни — почти в 4 раза. Авторы подчеркнули, что не соответствуют нормам даже блюда после термообработки.

А ранее после расследования SHOT ПРОВЕРКИ об отравлениях роллами и онигири из сети «Много лосося» было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сети грозит штраф до 300 тысяч рублей, руководству — принудительные работы или до двух лет лишения свободы.