Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 11:31

Опасную бактерию нашли в красной рыбе из «Ленты», но товар не убрали с полок

SHOT ПРОВЕРКА: В слабосолёной форели из «Ленты» нашли кишечную палочку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В слабосолёной форели, которая продаётся в сети «Лента», обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По его данным, специалисты Федерального санитарно-эпидемиологического контроля взяли пробы продукции бренда «Выбор семьи» в гипермаркете Пензы на проспекте Строителей, 2Б.

Россиян предупредили об исчезновении культовой рыбы с прилавков
Россиян предупредили об исчезновении культовой рыбы с прилавков

Во время исследования опасные бактерии нашли в 0,1 грамма продукта. По действующим нормативам такие показатели не допускаются.

Производителем этой рыбы указана компания «Эстотрейд» из подмосковного Видного. Ранее, как утверждается, в другой продукции этого же предприятия уже выявляли возбудитель листериоза.

Скумбрия — это «новая нефть»: Экономист объяснил, почему «народная» рыба стала «золотой»
Скумбрия — это «новая нефть»: Экономист объяснил, почему «народная» рыба стала «золотой»

После проверки надзорный орган вынес «Ленте» предостережение. При этом слабосолёная форель, как сообщается, по-прежнему продаётся в магазинах сети.

Ранее в партии красной икры, продававшейся в московских магазинах, обнаружили бактерии кишечной палочки. Кроме того, лабораторные исследования блюд из ресторана TRUE COST показали критическое микробное загрязнение и наличие всё той же «кишечки».

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Путин: Рыбы на столе россиян не хватает
Путин: Рыбы на столе россиян не хватает
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar