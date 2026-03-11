Опасную бактерию нашли в красной рыбе из «Ленты», но товар не убрали с полок

В слабосолёной форели, которая продаётся в сети «Лента», обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По его данным, специалисты Федерального санитарно-эпидемиологического контроля взяли пробы продукции бренда «Выбор семьи» в гипермаркете Пензы на проспекте Строителей, 2Б.

Во время исследования опасные бактерии нашли в 0,1 грамма продукта. По действующим нормативам такие показатели не допускаются.

Производителем этой рыбы указана компания «Эстотрейд» из подмосковного Видного. Ранее, как утверждается, в другой продукции этого же предприятия уже выявляли возбудитель листериоза.

После проверки надзорный орган вынес «Ленте» предостережение. При этом слабосолёная форель, как сообщается, по-прежнему продаётся в магазинах сети.