Опасную бактерию нашли в красной рыбе из «Ленты», но товар не убрали с полок
SHOT ПРОВЕРКА: В слабосолёной форели из «Ленты» нашли кишечную палочку
В слабосолёной форели, которая продаётся в сети «Лента», обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По его данным, специалисты Федерального санитарно-эпидемиологического контроля взяли пробы продукции бренда «Выбор семьи» в гипермаркете Пензы на проспекте Строителей, 2Б.
Во время исследования опасные бактерии нашли в 0,1 грамма продукта. По действующим нормативам такие показатели не допускаются.
Производителем этой рыбы указана компания «Эстотрейд» из подмосковного Видного. Ранее, как утверждается, в другой продукции этого же предприятия уже выявляли возбудитель листериоза.
После проверки надзорный орган вынес «Ленте» предостережение. При этом слабосолёная форель, как сообщается, по-прежнему продаётся в магазинах сети.
Ранее в партии красной икры, продававшейся в московских магазинах, обнаружили бактерии кишечной палочки. Кроме того, лабораторные исследования блюд из ресторана TRUE COST показали критическое микробное загрязнение и наличие всё той же «кишечки».
