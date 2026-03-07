Россиян предупредили об исчезновении культовой рыбы с прилавков

За последние четыре года вылов воблы в Волге сократился в десять раз, а за полвека показатели отлова этого вида плотвы рухнули в 30 раз. Об этом экологи сообщили Telegram-каналу Mash.

«Экологи рассказали нам, что в Астраханском заповеднике знаменитая рыбка составляет всего 1% от общей массы улова», — написали журналисты.

Для сравнения: по итогам 2023-го удалось добыть менее 500 тонн этой плотвы, что и послужило причиной введения запрета на её ловлю ради спасения популяции.

Телеграм-канал также напомнил о том, что минувший год запомнился экстремально низкой водой: обмеление привело к перегреву и критическому падению уровня кислорода. В таких условиях рыба лишается возможности подняться на нерест и давать потомство. Вдобавок ко всему плотву активно теснят конкуренты — другие виды, которые оказались более живучими в изменившейся среде.

Стоимость воблы на данный момент стартует от тысячи рублей за полкило. Как пишет Mash, по прогнозам экспертов, уже в следующем году легальной рыбы на прилавках не окажется совсем — в продажу поступит лишь несколько тонн продукции браконьеров.

Ранее сообщалось, что импортная техника в России, включая Lenovo, Apple, HP и Dell, может подорожать из-за изменений цепочек поставок после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом компания Restore считает, что серьёзных рисков для поставок нет, так как техника поступает не только из ОАЭ, но и из Китая, Индии и других стран.