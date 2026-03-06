В России может начаться дефицит помидоров из-за застрявших в Иране грузов

Россиян может ждать дефицит свежих овощей и фруктов из-за критической ситуации на границе Ирана и Азербайджана. Около 1500 российских дальнобойщиков оказались заблокированы в городе Астара из-за обострения обстановки в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Грузовики, которые везли в РФ помидоры, лимоны, виноград и другую продукцию, простаивают в ожидании проезда. Водители бьют тревогу: товар в фурах скоро начнет портиться, что грозит не только миллионными убытками для бизнеса, но и исчезновением привычных продуктов с прилавков, особенно в СКФО.

В ночь с 5 на 6 марта границу с Азербайджаном удалось пересечь лишь около 100 грузовикам. Ещё примерно 1400 фур продолжают стоять в очереди.

Ранее сообщалось, что импортная техника в России, включая Lenovo, Apple, HP и Dell, может подорожать из-за изменений цепочек поставок после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом компания Restore считает, что серьёзных рисков для поставок нет, так как техника поступает не только из ОАЭ, но и из Китая, Индии и других стран.