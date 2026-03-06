Владимир Путин
6 марта, 09:10

Более 1500 дальнобойщиков из РФ застряли на границе Ирана и Азербайджана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

На ирано-азербайджанской границе скопилось более полутора тысяч фур с российскими номерами: пункт пропуска закрыт, а водителям грозят колоссальные штрафы за срыв сроков доставки. Такую информацию с места событий рассказали SHOT дальнобойщики.

Водители сообщили, что таможенный терминал в иранской Астаре фактически парализован — за минувшую ночь выпустить удалось лишь сотню грузовиков, остальным было сказано дожидаться разблокировки. Водителям поступают противоречивые сведения о неких переговорах между Тегераном и Баку, однако чётких временных ориентиров возобновления движения никто не даёт.

В кузовах машин, следующих в сторону России, преимущественно лежат фрукты, орехи и овощи. Дальнобойщики сетуют, что если простой затянется, продукты придут в негодность, а это обернётся для перевозчиков многомиллионными потерями. Сами шофёры стараются не падать духом — пока есть возможность, они отлучаются в город за водой и провизией.

Причиной остановки транспорта стало закрытие границы после инцидента с падением беспилотного летательного аппарата в аэропорту Нахичевани.

Ранее сообщалось, что туристка из Москвы Дарья Осипова несколько дней боролась с администрацией одного из дубайских отелей, чтобы избежать выселения на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Рейс Дарьи и её родственников, запланированный на 1 марта, был отменён. Девушка ежедневно вела переговоры с руководством гостиницы и смогла остаться в номере.

