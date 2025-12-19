У россиян мало рыбы в рационе, страна отстаёт от норм в этом вопросе. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о ценах на рыбу.

Владимир Путин про нехватку рыбы. Видео © Life.ru

«Рыбы на столе граждан России не хватает. Есть определённые нормы, и мы до них пока недотягиваемся», — отметил российский лидер.

Президент предложил способ исправить ситуацию: необходимо совершенствовать логистику поставок рыбы с Дальнего Востока и заниматься развитием отрасли в целом.

Также Владимир Путин прокомментировал повышение НДС. Президент пообещал, что принятые меры имеют временный характер и в будущем налоговая нагрузка будет снижаться. Глава РФ пояснил, что целью повышения налога была балансировка бюджета и по большей части эту задачу удалось выполнить. Смотреть трансляцию прямой линии можно на Life.ru.