Во время прямой линии зритель спросил, почему цена на куриное мясо заметно растёт, хотя официальная инфляция остаётся ниже 6%.

Президент Владимир Путин признал, что средние макроэкономические показатели часто не совпадают с тем, что люди видят в реальной жизни.

«Когда люди видят усреднённые цифры, это вызывает вопросы. Средние показатели, как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается ежедневно», — сказал президент.

Путин отметил, что продовольственная инфляция действительно выше общей, а рост цен по отдельным категориям зависит от конкретной потребительской корзины.

«Если она белковая и там есть мясо курицы, то это особенно отражается на бюджете семьи. И, конечно, ничего хорошего в этом нет», — подчеркнул глава государства.