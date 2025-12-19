Инфляция по итогам 2025 года составит около 5,7–5,8%, то есть ниже целевого уровня в 6%. Свой прогноз озвучил президент России Владимир Путин в ходе программы Итоги года 19 декабря.

Глава государства также отметил, что рост российского ВВП за последние три года достиг 9,7%. Это более чем в три раза превышает аналогичный показатель в еврозоне, где рост ВВП составил всего 3,1%. По его словам, снижение темпов экономического роста РФ — это сознательный шаг ЦБ и кабмина, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей.

«И нужно отметить, что в целом эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%. Но судя по всему к концу года она будет ниже 6% — 5,7-5,8%», — сказал президент.

Ранее президент России Владимир Путин прогнозировал, что инфляция по итогам 2025 года может составить около или даже ниже 6%. Он подчеркнул, что снижение инфляции сопровождается замедлением роста ВВП, который по итогам года ожидается на уровне около одного процента. При этом глава государства отметил, что в целом поставленная экономическая цель достигается, что свидетельствует о стабильности финансовой системы.