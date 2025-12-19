Повышение НДС не будет постоянной мерой, и в будущем налоговое бремя должно снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии, комментируя предстоящие изменения в налоговой системе.

По словам главы государства, цель повышения НДС — сбалансировать бюджет, и эта задача уже в значительной степени выполнена. Путин отметил, что повышение косвенных налогов является «самым прозрачным и честным способом» решения задач, стоящих перед государством.

При этом президент подчеркнул, что власти должны учитывать риски ухода бизнеса и граждан в тень при увеличении налоговой нагрузки.

«Когда повышается налоговое бремя, сразу появляется искушение уйти от уплаты налога. Нужно избавиться от теневой экономики», — сказал он.

Путин подчеркнул, что повышение должно привести к реальному росту доходов бюджета, а не стимулировать серые схемы. Он добавил, что повышение НДС не будет вечным.

«Конечная цель — снижение налогового бремени в будущем. Я на это рассчитываю», — отметил глава государства.