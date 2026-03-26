Дело возбудили после расследования SHOT ПРОВЕРКИ об отравлениях в «Много лосося»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bolyuk Studio
Уголовное дело возбудили после расследования SHOT ПРОВЕРКИ об отравлениях роллами и онигири из сети «Много лосося». По данным телеграм-канала, производство ведётся по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Сети грозит штраф до 300 тысяч, а руководству — принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Следователи устанавливают всех отравившихся и параллельно проверяют деятельность организации. К ситуации подключился Роспотребнадзор.
Напомним, SHOT ПРОВЕРКА побывала на кухне сети доставок «Много лосося». Оказалось, что популярная сушильня зарабатывает лёгкие деньги, экономя на соблюдении санитарных требований. Позднее в роллах из этой сети нашли превышение по микробам в 34 раза и кишечную палочку.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.