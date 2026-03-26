Дело возбудили после расследования SHOT ПРОВЕРКИ об отравлениях в «Много лосося»

Уголовное дело возбудили после расследования SHOT ПРОВЕРКИ об отравлениях роллами и онигири из сети «Много лосося». По данным телеграм-канала, производство ведётся по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сети грозит штраф до 300 тысяч, а руководству — принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Следователи устанавливают всех отравившихся и параллельно проверяют деятельность организации. К ситуации подключился Роспотребнадзор.