Инфекции, герпес и просрочка: Что скрывают подвальные «дарк китчены» популярной сети доставки «Много лосося»

Московская сеть доставки суши и роллов «Много лосося» зарабатывает лёгкие деньги, экономя на выполнении санитарных требований и занимаясь приготовлением блюд в арендованных полуподвалах. Агенты SHOT ПРОВЕРКИ побывали на нескольких кухнях сети и даже смогли устроиться туда на работу без медкнижки.

Клиенты московской сети давно жаловались на некачественные блюда и отравления. Оказалось, что не зря. Сотрудники кухни не соблюдают простейших правил. При этом сотрудники работают с кровоточащими неприкрытыми ранами на губах, маски не надевают, руками хватаются то за телефон, то за продукты, а также выходят покурить прямо в спецодежде. На работу туда берут без документов.

Много вопросов вызывают и продукты, используемые для приготовления блюд. На этикетках стоят даты восьмилетней давности, а вместо слабосолёной рыбы — перемороженные куски подозрительного качества. Когда готовые суши роллы были сданы на экспертизу, то в них нашли опасные бактерии, в том числе кишечные инфекции. Полный выпуск с проверкой сети «Много лосося» смотрите по ссылке.

Ранее агенты SHOT ПРОВЕРКИ выяснили, что в слабосолёной форели, которая продаётся в сети «Лента», обнаружили кишечную палочку. Специалисты Федерального санитарно-эпидемиологического контроля взяли пробы продукции бренда «Выбор семьи» в гипермаркете Пензы на проспекте Строителей, 2Б. Во время исследования опасные бактерии нашли в 0,1 грамма продукта. По действующим нормативам такие показатели не допускаются.