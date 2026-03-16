В роллах из «Много лосося» нашли превышение микробов в 34 раза и кишечную палочку

Московская сеть доставки суши и роллов «Много лосося» травит своих клиентов блюдами сомнительного качества. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА, публикуя результаты экспертизы блюд из ресторанов: превышение микробов в 34 раза и кишечная палочка «на десерт».

Пробы были взяты из пяти позиций, включённых в меню столичного суши-поинта. Не прошли проверку следующие блюда из сети «Много лосося»: салат цезарь с креветками (найдена кишечная палочка), том ям с кальмаром и креветками (превышение микробов), ролл «Филадельфия с гребешком» (превышение микробов в 34 раза), том ям с кальмаром и креветками (превышение микробов), поке с лососем (кишечная палочка), ролл запечённый с кальмаром (кишечная палочка и превышение микробов).

Результаты анализов оказались шокирующими. Все проверяемые блюда были несвежими и некачественными. Во всех эксперты нашли кишечную палочку, а в роллах количество опасных бактерий превышало норму в 34 раза. Полный выпуск проверки сети «Много лосося» можно найти по ссылке.

Как уже сообщалось, московская сеть доставки суши и роллов «Много лосося» зарабатывает лёгкие деньги, экономя на выполнении санитарных требований и занимаясь приготовлением блюд в арендованных полуподвалах. Агенты SHOT ПРОВЕРКИ побывали на нескольких кухнях сети и даже смогли устроиться туда на работу без медкнижки.