22 мая, 08:56

«Проблемы не только по цветам»: Россельхознадзор сообщил о трудностях с ввозом овощей и фруктов из Армении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smpoly

Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам с фруктами. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт.

«Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас — и с овощами, и с фруктами», — приводит его слова ИС «Вести».

Пашинян высказался об ограничении ввоза армянских цветов в Россию

Россельхознадзор ранее официально уведомил армянскую инспекционную службу о введении временных ограничений на ввоз цветов в Россию. Данные меры начнут действовать с 22 мая 2026 года. Их цель — сохранение фитосанитарной безопасности страны и поддержка российского экспортного потенциала.

В ведомстве также подчёркивали, что на долю Армении пришлось 77% от общего числа карантинных объектов, выявленных в ЕАЭС за весь 2025 год: при ввозе 96,2 млн единиц цветов было обнаружено 135 таких случаев. Кроме того, с начала 2026 года в Россию поступило 16,3 тыс. тонн растительной продукции из Армении, в которой зафиксировано 146 фактов заражения карантинными организмами.

Дарья Денисова
