22 мая, 07:58

Пашинян высказался об ограничении ввоза армянских цветов в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ограничения на поставки цветочной продукции из Армении в Россию связаны с фитосанитарными требованиями и являются обычной рабочей практикой. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что за последние восемь лет такие меры вводились неоднократно и затрагивали разные категории продукции, не только цветы. Пашинян добавил, что подобные вопросы обсуждаются в рамках Евразийского экономического союза, где страны-участницы координируют торговые и технические регламенты. Также премьер сообщил о прибытии в Армению делегации, которая занимается проверками в рамках действующих процедур.

«Это очередная рабочая ситуация», — заключил он.

Ранее Россельхознадзор направил официальное уведомление о временных ограничениях на поставки цветочной продукции в Россию в адрес инспекционного органа Армении. Ограничения вступают в силу с 22 мая 2026 года и направлены на защиту фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.

Милена Скрипальщикова
