22 мая, 07:00

Армения рискует потерять 90% доходов от цветов при уходе с рынка России

Основная часть доходов Армении от экспорта цветов приходится на российский рынок. В случае его потери республика может лишиться более 90% этой выручки. Об этом сообщает РИА «Новости», изучив данные национальных статслужб.

В 2025 году Армения заработала на экспорте цветов 49,1 млн долларов. Из этой суммы 46 млн долларов пришлись на поставки в Россию. На втором месте по закупкам оказалась Грузия, обеспечившая около 5% экспорта, или 2,3 млн долларов. Казахстан занял третью позицию с долей примерно 1%.

Поставки в другие страны были значительно меньше. Среди них выделяются ОАЭ и Белоруссия, однако их объёмы не превышают сотен тысяч долларов. Таким образом, российский рынок остаётся ключевым направлением для цветочного экспорта Армении и определяет основную часть доходов отрасли.

Глава МИД Армении заявил о нежелании портить отношения с Россией

Ранее Россельхознадзор направил официальное уведомление в адрес инспекционного органа Армении о введении временных ограничений на поставки цветочной продукции в Россию с 22 мая. Рабочее взаимодействие по этому вопросу осуществляется именно с профильным надзорным органом республики, который подчиняется Правительству Армении.

Милена Скрипальщикова
