«Страна миллиардов и триллионов»: Пашинян помечтал о великой Армении, пытаясь успокоить народ из-за цен на газ

Пашинян призвал армян не бояться высоких цен на сырьё из-за проблем с ЕАЭС

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сограждан не опасаться роста цен на энергосырьё на фоне возникших у Еревана разногласий с Евразийским экономическим союзом. По словам главы правительства, страна якобы будет располагать значительными средствами, которые помогут компенсировать подорожание.

«На эту угрозу есть ответ: у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось нам дорогим. Сегодня Армения становится перекрёстком мира, а это означает, что Армения будет страной не тысяч или миллионов, а миллиардов и триллионов», — сказал Пашинян на встрече с избирателями.

Ранее Пашинян неоднократно говорил о стремлении страны вступить в Евросоюз. В Москве заявили, что членство в ЕАЭС и ЕС одновременно невозможно. По итогам прошлого года товарооборот Армении с партнёрами по союзу достиг 8,2 млрд долларов. Если республика покинет объединение, она потеряет 38,5% внешней торговли. Кроме того, Ереван лишится торговых преференций внутри ЕАЭС. Речь идёт о единой ставке 5% для стран и о беспошлинном ввозе товаров в отдельных случаях. И наконец, российские энергоресурсы будут поставляться по рыночным ценам, без скидок.

Александра Мышляева
