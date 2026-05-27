Пашинян выгнал несогласную с ним женщину со встречи с избирателями
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл встречу с избирателями. Во время мероприятия одна женщина выразила несогласие с позицией политика. Пашинян отреагировал резко. Он приказал полиции вывести несогласную из толпы. Премьер добавил, что женщину следует отвести в ближайший супермаркет.
«Это собрание единомышленников. Если вы не согласны, уходите. Полиция пусть выведет эту женщину... Отведите в супермаркет», — заявил он.
Никол Пашинян не приедет в Астану на мероприятия Евразийского экономического союза. Причина связана с предстоящими выборами в Армении. Вместо него от Армении будет выступать вице-премьер. Делегация продолжит работу в штатном режиме.
