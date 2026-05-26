Пашинян пропустит мероприятия ЕАЭС в Казахстане из-за выборов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Астану на мероприятия Евразийского экономического союза. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, причина связана с предстоящими выборами в Армении.
«От Армении [на Евразийском экономическом форуме] будет выступать вице-премьер, поскольку премьер-министр Пашинян в связи с предстоящими выборами в Астану не приедет», — рассказал Ушаков.
Евразийский экономический форум пройдёт в Казахстане на фоне государственного визита Владимира Путина. Российская делегация, как ранее сообщал Ушаков, будет насчитывать более 30 человек. В мероприятиях также ожидается участие представителей стран ЕАЭС. Армению на форуме представит вице-премьер.
