Пашинян пропустит мероприятия ЕАЭС в Казахстане из-за выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Астану на мероприятия Евразийского экономического союза. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, причина связана с предстоящими выборами в Армении.

«От Армении [на Евразийском экономическом форуме] будет выступать вице-премьер, поскольку премьер-министр Пашинян в связи с предстоящими выборами в Астану не приедет», — рассказал Ушаков.