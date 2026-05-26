26 мая, 14:10

Более 30 человек и главы госкорпораций: кто поедет с Путиным в Казахстан

Обложка © Life.ru

Российская делегация во время государственного визита Владимира Путина в Казахстан будет насчитывать более 30 человек. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, состав делегации будет «весьма представительным». При этом Ушаков напомнил, что во время недавнего визита Путина в Китай российская делегация была ещё крупнее и достигала 60 человек.

«Наша делегация весьма представительна: у нас в состав входит где-то более 30 человек», — сказал помощник президента.

В числе участников поездки будет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Он возглавляет межправительственную комиссию и, по словам Ушакова, активно работает с казахстанскими партнёрами.

Также Путина будут сопровождать представители ключевых российских госкорпораций и крупного бизнеса. В делегацию войдут руководители «Росатома», «Роскосмоса» и РЖД.

Кроме того, в Казахстан поедет председатель правления ВТБ Андрей Костин. Ушаков отметил, что, как уже принято, в составе делегации будут и многочисленные представители крупного бизнеса.

Среди наиболее заметных участников он назвал главу Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, руководителя «Транснефти» Николая Токарева и связанного с ТМК и группой «Синара» Дмитрия Пумпянского.

Государственный визит Путина в Казахстан станет площадкой для обсуждения двустороннего сотрудничества, включая экономику, промышленность, транспорт, энергетику и другие направления.

