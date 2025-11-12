«Сила орла в крыльях, а человека — в друзьях»: Путин поднял тост за дружбу с Казахстаном

Президент России Владимир Путин назвал Казахстан союзником, добрым соседом и стратегическим партнёром, подчеркнув особое значение двусторонних отношений. Об этом он заявил на торжественном приёме в честь государственного визита лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Для России Казахстан — союзник, стратегический партнёр и добрый сосед, с которым мы выстраиваем многоплановые и равноправные отношения на принципах дружбы, взаимного доверия и уважения. Искренне дорожим прочными, проверенными временем связями с казахстанскими коллегами», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что Москва и Астана стремятся укреплять взаимодействие в политике, экономике и гуманитарной сфере. По словам российского лидера, визит Токаева стал насыщенным и результативным: подписан «солидный пакет межгосударственных, межправительственных и коммерческих документов», а главное — декларация о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

В завершение выступления Путин вспомнил казахскую мудрость: «Сила орла — в крыльях, а человека — в друзьях», и поднял тост за дальнейшее укрепление братских связей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в России с двухдневным государственным визитом — высшим по дипломатическому статусу. Стороны провели переговоры в Кремле, после которых подписали декларацию о стратегическом партнёрстве. Аналогичные документы у Москвы есть лишь с немногими государствами, что подчёркивает особый характер отношений между странами.